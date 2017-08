Zonnig en warm

Het is vandaag overwegend zonnig, al kunnen er wel een paar kleine stapelwolken opduiken, vooral in de namiddag.

We noteren bijna zomerse maxima rond 24 tot lokaal 25 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht dan, koelt het eerst heel traag af. We gaan pas laat onder de 20 graden uitkomen om tegen de ochtend te eindigen rond 10 tot 12 graden. Een lokale mistbank is niet uitgesloten bij een zwakke zuidwestelijke wind.

Morgen is het eerst nog vrij zonnig, later neemt de bewolking toch wel toe met in de namiddag geleidelijk aan een paar buien die vanaf het zuidwesten binnenlopen, vooral landinwaarts. Eventueel is een lokale donderklap daarbij mogelijk.