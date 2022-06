Zonnig en warm tot 27 graden

Vanavond volgt een hele mooie zomeravond met nog lang erg aangename temperaturen die pas tegen de ochtend dalen naar een 14 tot 16 graden.

Morgen tikken we op grote schaal zelfs tegen de 30 graden aan, in het zuiden van de regio mogelijk tot 33 graden. De wind draait naar het zuiden, maar aan de kust moeten we blijven rekening houden met een zeebries. Het is niet onmogelijk dat er in de avond een lokale bui valt.

Zaterdag volgt dan met een naar noordwest draaiende wind de afkoeling. Aan zee volgt die afkoeling al heel snel met maxima van amper 18 graden. Landinwaarts halen we in het centrum van de regio nog een 25 graden voor het afkoelt. De afkoeling gaat gepaard met wolkenvelden waarbij er kans is op een lokale regen- of onweersbui.

Zondag is het veel frisser met 18 graden aan zee, tot rond de 20 graden landinwaarts. Het is zwaar bewolkt met kans op wat regen of een bui.