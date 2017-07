Zonnig en warm weer

Vandaag is de zon er snel bij.

We krijgen veel zon met amper of slechts sporadisch eens een paar wolken en zomerse temperaturen tot 25 graden aan zee en 28 graden elders bij een zwakke wind. Aan de kust komt later een zeebriesje te staan.

Vanavond koelt het opnieuw traag af met tegen de ochtend minima van 15 graden of meer.

Morgen start nog zonnig, maar later duiken er stapelwolken op de kans op een plaatselijke regen- of onweersbui stijgt, zeker naar de avond toe. Het wordt wel weer zomers warm met zelfs nog een paar graden meer dan vandaag.