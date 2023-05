Veel zon vandaag, met amper wolken, en zachte maxima rond 19 graden in de provincie. Aan zee gaat het kwik tot 14 graden. Er staat wel veel wind.

Vanavond en vannacht zwakt de wind af bij minima die tegen de ochtend rond 8-9 graden zitten. Het is zo goed als helder.

Morgen tikken we de 20 graden aan in de provincie, aan de kust gaat het richting 16 graden. Het is ook dan erg zonnig.

Zondag schuiven er meer wolken onze provincie binnen, we halen dan tot 15 graden aan de kust en 18 tot 20 graden in de provincie.

Maandag meer wolken, de zon raakt er dan iets moeilijker door. Het is dan ook weer iets frisser.