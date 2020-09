Zonnig en zomers zacht

Vanavond en vannacht is het eerst helder. Later verschijnen er nevel- en mistbanken die het zicht tegen de ochtend behoorlijk beperken. Minima daarbij van 10 tot 12 graden.

Morgen moeten we eerst het ochtendgrijs verwerken en dat kan een tijdje duren. Daarna krijgen we opnieuw zomerse maxima en veel zon. Na de middag kunnen er wel weer wat wolken opduiken.

Vanaf woensdag is het gedaan met de het mooie zomerweer. We halen nog 22 graden en er vallen geregeld buien. Donderdag wordt het nog minder warm, zo’n 17 graden. Het gaat die dag ook regenen en er staat vrij veel wind.

