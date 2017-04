Zonnig, later meer bewolking

Vandaag is het eerst vrij zonnig, later wordt het wisselend bewolkt.

Een zwakke westelijke wind voert nog steeds vrij zachte lucht aan met maxima rond 14 tot 15 graden. Later neemt de bewolking wel geleidelijk aan toe.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt tot betrokken met minima rond ongeveer 8 graden. We houden het droog of zo goed als droog, een lokale drup is niet uitgesloten.

Morgen keert de zon snel terug. We krijgen dan een zonnige dag met enkele stapelwolken. Een naar noord gedraaide wind voert iets koelere lucht aan met maxima dan rond een graad of 13. .