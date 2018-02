De zon laat zich uitgebreid zien bij een zwakke noordoostelijke wind.

Vanavond koelt het snel af en onder een heldere hemel gaat het overal licht vriezen. Van -2 aan de kust tot -3, lokaal -4 tegen de ochtend landinwaarts. Het is rustig en helder.

Ook morgen wordt een licht winterse dag. Eerst is er nog veel zon, later neemt de bewolking toe. We halen net als vandaag een 3 à 4 graden bij een zwakke naar noord draaiende wind.