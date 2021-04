Het wordt een mooie dag met temperaturen die oplopen tot 10 of 11 graden in de provincie. Er staat nog altijd een koele wind uit het noordoosten. Maar de zon overheerst.

Vanavond koelt het weer flink af, maar tot nachtvorst zal het net niet komen. Aan de grond kan het wel vriezen.

Morgen opnieuw veel zon met wat wolkenvelden en maxima rond elf graden.

Zondag is er meer bewolking en dan komen we niet hoger dan acht tot tien graden. De zon krijgt het zelfs af en toe moeilijk. In de late namiddag komt de zon wel helemaal terug.

Na het weekend erg zonnig maar het blijft koel.