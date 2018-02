Zonnig, maar koud

De zon is vandaag weer helemaal terug.

Er is slechts sporadisch een wolkje, maar wel met een koude noordoostelijke wind, ook al halen we dan nog gemakkelijk 5 graden. Het voelt wel kouder aan.

Vanavond gaat het weer lichtjes vriezen, maar tot veel meer dan -1 tot -2 komt het niet. Het voelt wel kouder aan door een doorstaande noordoostelijke wind en het blijft helder.

Ook morgen is het weer volop zonnig al komen er later ook wel enkele wolkenvelden. We halen ook dan weer positieve maxima van 4-5 graden, maar het voelt kouder aan door een flink doorstaande noordoostelijke wind die voor een winters gevoel zal zorgen.