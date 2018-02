Zonnig, maar schrale wind zorgt voor wintergevoel

Ook vandaag is het weer volop zonnig al komen er later ook wel enkele wolkenvelden.

We halen ook dan weer positieve maxima van 4-5 graden, maar het voelt kouder aan door een doorstaande noordoostelijke wind die voor een schraal en licht winters gevoel zal zorgen.

Het gaat de komende nacht weer overal lichtjes vriezen van -1 aan zee tot -2 graden landinwaarts en het is dan helder tot licht bewolkt.

Ook morgen krijgen we een herhaling van zetten met lichte nachtvorst. Overdag wordt het dan weer gemakkelijk een graad of 4-5 en is de zon er volop bij, maar de doorstaande noordoostelijke wind blijft voor een schraal en koud gevoel zorgen.