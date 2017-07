Het is vandaag vrij zonnig met sporadisch eens een paar wolkenpartijen.

De wind is west en wordt later vandaag wat vlagerig en we halen maxima van een 22 tot 23 graden.

Vanavond en vannacht gaat de wind opnieuw liggen. Het wordt een kalme nacht met minima rond 12 graden tegen de ochtend. Het is daarbij helder tot hoogstens licht bewolkt.

Morgen krijgen we ook weer een hele mooie dag. De zon is er opnieuw volop bij met slechts af en toe een paar wolkenvelden. De maxima winnen ten opzicht van vandaag nog een graadje en gaan naar 24 graden.