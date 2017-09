Zonnig met plaatselijke buien

Vandaag houden we het op de meeste plaatsen droog met veel zonnige perioden, maar een enkele bui blijft lokaal mogelijk. Er staat een zwakke noordwestelijke wind en we halen 17 tot 18 graden.

Vanavond en vannacht is het helder tot licht bewolkt met vorming van nevel en mist. Het kan behoorlijk afkoelen tot 7 graden tegen de ochtend.

Morgen wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en de kans op een bui is weer groter geworden. Zelfs een donderslag is mogelijk en we halen niet veel meer dan 17 graden.

Ook dinsdag zijn nog verspreide buien mogelijk, al overheersen de droge perioden dan duidelijk weer. Het kwik haalt alweer hoogstens 17 graden.

Vanaf woensdag krijgen we enkele volledig droge dagen met wel afwisselend zon en wolkenvelden. De temperaturen kunnen dan een beetje hoger uitkomen, woensdag tot 18 graden, donderdag tot 19 graden.