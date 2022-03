Zonnig, soms enkele wolkensluiers

Vandaag is het zonnig met maar enkele wolken, vooral in het westen. De maxima halen 11 graden, bij een heel zwakke zuidoostelijke wind.

Vanavond en vannacht is het koud met minima net boven of net onder het vriespunt.

Zaterdag halen we een graad of tien. Er zijn soms wat wolken maar het blijft droog. En er staat nog altijd een zwakke zuidoostelijke wind. Zondag gelijkaardig weer, we geven wel een graadje prijs.

Ook na het weekend krijgen we overwegend zonnig weer, maar de temperaturen kunnen er wat op achteruitgaan en in de nachten blijft het lichtjes vriezen.

BEKIJK OOK

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.