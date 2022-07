Zonnig tot 25 graden

De wind waait aan 3 beaufort matig uit het noorden. Zaterdagnamiddag is het overwegend zonnig met hoogstens hier en daar enkele wolken. Vanavond en vannacht zal het minder hard waaien en is het helder. De minima liggen dan rond de 13 graden in onze provincie.

Zondag belooft nog warmer te worden. Dan zal de thermometer tot 26 graden aanduiden aan zee en tot 28 graden dieper in West-Vlaanderen. Het stralende weer duurt dan ook voort.

Maandag en dinsdag zullen voor een uiterst heet begin van de week zorgen. Op die eerste dag geven de voorspellingen maxima van 34 graden in het binnenland en 31 graden aan zee. In een groot deel van Wallonië en in heel Vlaanderen, uitgezonderd in de kuststreek, zal dan code oranje gelden.

Dinsdag ziet het weer er nog extremer uit en daarom kondigt het KMI die dag voor heel België, inclusief aan zee, code oranje af. Het kan dan maar liefst 38 graden warm worden landinwaarts en 35 graden in de kustgemeenten.

Vanaf woensdag koelt het af maar ligt er nog steeds zomer weer in het verschiet met wat meer lichtbewolkte, maar voornamelijk droge dagen.