's Avonds is het overal lichtbewolkt, en in de loop van de nacht duikt het kwik in onze provincie onder het vriespunt. Na een koude nacht is het zondag eerst zonnig. In de loop van de dag verschijnen er meer wolkenvelden maar blijft het rustig en droog. Tegen zondagavond wordt het zwaarbewolkt en valt er mogelijk lichte regen.

Het KMI waarschuwt nog voor CO-vergiftiging, en vraag zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn en braakneigingen.