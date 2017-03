Zonnig weer bij 17 graden

Vandaag is het zonnig. Er zijn amper of zelfs geen wolken of het moeten een paar hoge sluierwolken zijn. De maxima halen makkelijk waarden van een 16 tot 17-tal graden, bij een matige wind uit oost- tot zuidoostelijke hoek.

Vanavond en vannacht blijft het rustig en licht bewolkt tot helder. De minima dalen tegen de ochtend naar 5 graden bij een zwakke naar het zuiden draaiende wind.

Morgen is het eerst nog vrij zonnig, maar gaandeweg komen er meer wolken en neemt de kans op een bui toe, eventueel met onweer. We halen wel nog gemakkelijk waarden rond 18 graden bij een matige zuidwestelijke wind.

Woensdag is het grijs en bewolkt met eerst wat lichte regen of motregen. Later blijft het droog. Het is opnieuw erg zacht met maxima van 16 tot 17 graden. Later op de dag komen er opklaringen.

Donderdag wordt de beste dag van de week. Het is dan met maxima rond 20 tot 21 graden zelfs echt warm en de zon schijnt volop. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten.