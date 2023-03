Zonnig weer bij 8 graden maar wel nog altijd die frisse wind

Vanavond en vannacht is het helder weer met minima tussen +1 en -2 graden.

Morgen is er eerst nog veel zon, bij opnieuw maxima tot 8 graden. Later op de dag komen er geleidelijk aan wat wolkenvelden binnendrijven. Er staat nog altijd een koude noordoostelijke wind.

Vrijdag halen we alweer 8 graden. Het is dan meestal zwaar bewolkt en er kan ook al eens wat lichte regen vallen. In het weekend krijgen we gelijkaardig weer.

