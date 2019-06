Zonnig weer, tot 24 graden

Vanmorgen waren er nog wolkenvelden, maar die losten snel op. In de zonnige namiddag werd het 24 graden bij een matige noordelijke wind.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder met tegen de ochtend een paar verspreide wolkenvelden. Minima daarbij rond een 12-13 graden.

Morgen wordt een zonnige en warme dag. De maxima klimmen tot 28 graden landinwaarts, en tot 23 aan de kust. Er staat een zwakke, later matige noordoostelijke tot oostelijke wind.

Zaterdag is die wind zuidoost tot zuid geworden en voert weer hete lucht aan. De maxima schieten omhoog en halen weer de tropische 30-gradengrens. De zon is volop van de partij. Aan zee is het iets minder warm door een zeebries.

Zondag draait de wind naar het westen en wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De maxima zitten dan rond 25 graden en er drijven ook al eens een paar wolken voorbij.