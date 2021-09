Vandaag is de zon er al van in de ochtend bij. Toch schuiven er hier en daar ook nog wel eens wat wolken voorbij.

Ook vanmiddag is nog wat hoge sluierbewolking of een stapelwolk mogelijk, maar de zon neemt het hoofdaandeel van het weerbeeld voor haar rekening. De maxima lopen op naar 21 graden aan zee tot lokaal 24 landinwaarts bij een zwakke tot matige oostelijke wind, aan zee later een zeebriesje.