Vandaag is het wat zachter. Een meer oostelijk gerichte wind voert iets minder koele lucht aan met maxima rond 15-16 graden. Er is veel zon, al passeren er ook wel eens wat wolkjes.

Vanavond en vannacht is het rustig en helder tot licht bewolkt. Later schuiven er wat meer wolken binnen. De minima dalen tot rond een 6 graden.

Morgen en in het weekeind blijven we in een noordelijke stroming zitten met wolken en opklaringen. De maxima zitten telkens rond een graad of 14, maximaal 15.

Na het weekend blijft het rustig met een mix van wolken en opklaringen. We houden daarbij ongeveer dezelfde maxima vast.