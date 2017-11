De zon komt er vandaag goed door. Af en toe komt er wel eens wolkenveld voorbij, maar het blijft droog. Maxima rond een graad of 9 bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het eerst wisselend bewolkt, maar later trekt de lucht dicht. Minima tegen de ochtend rond 6 à 7 graden. In de ochtend is wat lichte regen mogelijk.