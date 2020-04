Zonnige lentedag

We krijgen een aangename lentedag met brede opklaringen en veel zon, het kwik stijgt vandaag tot 13 graden aan zee en 15 graden elders in de provincie.

Vanavond en vannacht is het helder, door de zachte lucht vriest het niet en komen de minima uit op een graad of 5.

Zondag

Morgen zondag schieten de maxima omhoog, dankzij de aanvoer van zuidelijke wind. De thermometer kan plaatselijk 19 tot zelfs 20 graden aantikken. Aan zee zorgt een zeebriesje voor wat koelere temperaturen.

Maandag kans op regen, dinsdag weer zonniger

Maandag krijgen we last van een zwakke storing, met tegen de avond kans op lichte regen tegen de avond al is dat lang nog niet zeker. Ook dan schommelen de maxima tussen 16-17 graden.

Vanaf dinsdag zorgt een hogedrukgebied toch voor wat warmte en lentekriebels tijdens deze toch wel bijzondere paasvakantie.