Zonnige start, meer wolken op komst

De temperaturen lopen wel hoger op en halen aan zee 13 tot 14 graden, landinwaarts zelfs een graadje meer. Dat danken we aan een zuidoostelijke wind die de koude noordelijke lucht de pas afsnijdt.

Vanavond gaat het dan regenen. Vooral later in de avond en in de nacht kan dat om intense regen gaan bij minima rond zo’n 8 graden. De wind wordt daarbij zuidelijk en trekt wat aan.

Morgen en komend weekend blijft het zachter, maar de kans op een bui blijft er dan wel in zitten. Morgen start de dag daarbij regenachtig. Later wordt het droog en halen we daarbij met een zuidwestelijke wind wel maxima rond 15 graden.