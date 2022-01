Zonnige start van de week

Vandaag krijgen we weer de zon te zien. Een hogedrukgebied blijft zorgen voor complete rust in de atmosfeer met weinig of geen wind. De weinige wind die er is, komt heel erg zwak uit een zuidelijke richting aanwaaien.

We krijgen ook een grote verandering in weerbeeld: er zijn opklaringen onderweg. Die zitten in de vroege ochtend al over onze zuidelijke regio’s en breiden zich uit. Het duurt dan ook niet lang of we komen allemaal in brede opklaringen terecht met flink wat zon, wat direct voor een ander en veel vriendelijker weerbeeld zorgt dan tijdens het voorbije weekend. Maxima 6 tot 7 graden.

Vanavond en vannacht zijn eerst nog wat opklaringen mogelijk met minima die snel dalen naar waarden rond het vriespunt. Er kan zich dan later wel nevel en mist vormen die dinsdag lang kan blijven hangen. De zichtbaarheid loopt vannacht dan ook snel terug, lokaal tot maar enkele tientallen meters. De mist kan aanvriezen.

Morgen moeten we de dag dan ook starten met nevel en mist. Die zou wel eens lang kunnen blijven hangen want er is amper wind en daardoor is er amper beweging in de atmosfeer.

Als de nevel en mist de hele dag kunnen blijven hangen, noteren we niet meer dan 3-4 graden. Waar de zon er toch door geraakt, is dat een paar graden meer.

De verwachting is echter dat op vele plaatsen de zon er niet zal door geraken en dat de nevel en mist gewoon blijven hangen.

Ook in de nacht naar woensdag is het nog nevelig en mistig, maar later gaan die over in lage wolken. De minima zitten dan rond 1 tot 3 graden.

Woensdag is er opnieuw veel bewolking, al zijn er ook wel enkele opklaringen. De wind draait terug naar een west tot noordwestelijke richting en er wordt geleidelijk aan weer wat zachtere lucht aangevoerd met maxima rond 6-7 graden.

In de nacht naar donderdag is het eveneens zwaar bewolkt tot betrokken met minima dan rond 3-4 graden.

Op donderdag krijgen we te maken met de doortocht van een regenzone. Er zijn perioden met regen in de ochtend. In de middag wordt het droog en komen er geleidelijk weer opklaringen binnen vanaf de kust. De maxima lopen verder op en halen in de loop van de dag een tiental graden. Er komt ook meer wind te staan uit een zuidwestelijke richting.