Zonnige zondag met wat stapelwolken

Zondag is het zonnig met in de loop van de dag wat stapelwolken, maar het blijft droog.

De maxima lopen gemakkelijk op tot 21 à 22 graden en er waait een zwakke tot matige wind. Vanavond en vannacht is het rustig, droog en licht bewolkt. Tegen de ochtend koelt het af tot 7 à 8 graden en is er plaatselijk kans op wat nevel of een mistbank.

Koel voor de tijd van het jaar

Maandag blijft het rustig en vrij zonnig. In de loop van de dag ontstaat er wat stapelbewolking. Het kan tot 22 graden worden. De naar west draaiende wind trekt daarbij geleidelijk weer wat aan.

Dinsdag worden opnieuw meer wolken met regelmatig wat regen of een bui verwacht. De maxima schommelen tussen 17 en 21 graden. Woensdag beperkt de neerslag zich dan tot enkele verspreide buien, vooral landinwaarts. Het is ook vrij koel voor de tijd van het jaar. Vanaf donderdag wordt het opnieuw wat zonniger en warmer.







KUST:

Vandaag krijgen we vrij zonnig tot zonnig weer met weinig of geen wolken. De temperaturen komen iets hoger uit dan gisteren bij een zwakke, later matige noordwestelijke wind. Het wordt ongeveer 20 graden.

Vanavond en vannacht is het koel met minima die tegen de ochtend rond een tiental graden zitten. Morgen wordt nog een vrij fraaie dag met brede opklaringen. Later komt er geleidelijk meer bewolking opzetten. We noteren maxima rond een graad of 21.