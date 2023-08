Zonovergoten dag, morgen vooral wolken

Vanavond krijgen we een zomerse avond met langzaam dalende temperaturen, die maar heel laat onder de 20 graden komen. Tegen de ochtend is het nog zo’n 15 graden.

Morgen klimmen de temperaturen nog een graadje hoger, tot 25 graden. Het is echter wel wisselvallig met vrij veel wolken. In de namiddag stijgt ook de kans op een regen- of onweersbui. De wind draait tegen de avond naar het westen waardoor het afkoelt. In het weekend krijgen we aangename temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Er is veel zon, maar ook wat wolken. Zaterdag is er kans op een bui. Ook zondag is die kans bestaande, al zal het vooral een mix van wolken en opklaringen zijn, bij maxima rond 20 à 22 graden.