Zonovergoten ochtend, met later wolken

Ook vandaag is een zomerse dag. Die start met veel zon, vanmiddag komt er geleidelijk meer bewolking.

Het wordt ook iets minder warm dan gisteren met maxima rond 24 graden aan zee tot 26 à 27 landinwaarts bij een matige zuidelijke wind.

Vanavond gaan de temperaturen weer langzaam dalen met tegen de ochtend nog steeds minima rond 16 tot 17 graden. Het is daarbij licht tot wisselend bewolkt.

Morgen is het wisselvallig met wolken, opklaringen en enkele regen- of onweersbuien. De maxima zitten dan rond een 21 tot 24 graden. De wind draait later van zuid naar west. Opgelet: eventuele buien kunnen lokaal heel hard uitpakken.

Zondag is de wisselvalligheid er alweer uit en wordt het vrij zonnig met opnieuw hogere maxima die weer zomerse waarden van 25 graden en meer neerzetten.