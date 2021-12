Zwaar bewolkt maar droog & zacht

Vandaag is een overwegend zwaar bewolkte dag met wat kleine schuchtere opklaringen en droog weer. De dag start zeer zacht met minima van 8 tot 9 graden en we halen overdag met het grootste gemak een 10 tot 12 graden.

De wind zit daarbij in een zuidwestelijke hoek en waait meest matig.

Tegen de avond neemt de bewolking nog toe en daarbij ook de kans op wat lichte regen of motregen. Ook in de nacht naar dinsdag is wat gemiezer mogelijk. Het blijft erg zacht. De minima gaan weer niet onder 8 à 9 graden terechtkomen.

Morgen trekt nog een zwakke regenzone door onze omgeving. Het is opnieuw de hele dag zwaar bewolkt tot betrokken met kans op wat nattigheid doorheen de dag. Zeker geen grote hoeveelheden al zijn enkele liters water toch wel mogelijk. Het blijft erg zacht met maxima rond 10 à 11, zelfs tot 12 graden. De wind blijft daarbij in een zachte zuidwestelijke hoek zitten. Ook de nacht naar woensdag levert hoge minima op met waarden die amper onder 7-8 graden zakken.

Woensdag blijft het nog erg zacht met nog steeds maxima rond of vooraan de dubbele cijfers. Er blijft wel veel bewolking met eerst weer weinig of geen opklaringen en de wind zit nog steeds in een zuidwestelijke hoek en waait meest matig. Later op de dag kunnen er wel wat meer opklaringen binnenlopen.

Ook donderdag en vrijdag worden nog erg zachte dagen. De meest hoge temperaturen gaan er dan wel geleidelijk aan uit, maar we blijven toch gemakkelijk een 9 tot 10 graden halen. De bewolking blijft overheersen.