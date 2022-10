Zwaar bewolkt met kans op regen

Het blijft daarbij zwaar bewolkt tot betrokken met maxima rond een 16 à 17 graden. De wind waait daarbij zwak tot matig uit het zuidwesten.

Vanavond en vannacht zijn er veel wolken, maar het blijft wel meest of volledig droog. Minima rond een 12 à 13 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind.

Morgen blijft het waarschijnlijk droog. Met wat meer kans op enkele opklaringen en wat zon, kan het dan toch richting een 17 tot 18 graden gaan. De wind blijft zuidwestelijk en is meest zwak tot matig.

Maandag komen we in wat zachtere lucht terecht, maar het zal afhangen van de zon of we dat ook verzilveren. Er blijft immers veel bewolking hangen. Als die voldoende oplost, kunnen we tot 20 graden geraken, anders zal dat maar een 18 à 19 zijn.

Dinsdag en de dagen erna blijft het vrij zacht en licht wisselvallig met telkens vrij veel wolken en kans op eens wat regen of een bui.

KUST