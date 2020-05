Zwaar bewolkt met 's namiddags veel wind

Vandaag wordt zwaar bewolkt met matige wind en later mogelijk een bui.

Vandaag wordt een zwaar bewolkte dag. De bewolking neemt overdag nog toe. De wind zit in een zuidwestelijke hoek en waait zwak tot matig. In de loop van de dag is de kans op regen laag, naar het eind van de namiddag kan wel wat lichte regen vallen. De maxima schommelen rond de 16-17 graden.

Vanavond en vannacht is het ook zwar bewolkt met kans op lichte regen. Minima rond 8 graden.

Morgen is het opnieuw rustig en blijft het droog. Een naar noord gedraaide wind waait matig bij maxima rond 16-17 graden. Er is eerst nog veel bewolking, maar geleidelijk aan klaart het volledig op.

Dinsdag krijgen we na een koude start van de dag een zonnig vervolg met maxima rond 17 graden. De wind zit in een noordoostelijke hoek en waait zwak tot matig.

De rest van de week wordt droog en vrij zonnig. Het wordt geleidelijk aan ook weer wat zachter.