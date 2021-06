Zwaar onweer op komst: 'Als het binnenschuift, hebben we prijs'

Vanavond koelt het langzaam af en daarna is er kans op een lokale onweersbui. Maar rond middernacht schuift vanuit Frankrijk weer een zwaar onweerscomplex binnen met kans op tientallen liters water per vierkante meter, hagel, onweer en rukwinden. Lokale schade en overlast zijn zeker mogelijk.

"Het gaat om een MCS, een Multiple Storm Complex. Dan gaan een heleboel onweersbuien samenklitten op een grote hoop," zegt weerman Geert Naessens. "Dat schuift in de loop van de nacht geleidelijk ons land binnen. Het typische van zo’n systeem is dat het eigenlijk activeert naar de avond en de nacht toe. Grote delen van onze provincie gaan ermee te maken krijgen. De vraag is natuurlijk, komt het volledig over ons? Of trekt het eerder iets meer over Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Brabant? In elk geval, als het binnentrekt, zullen we allemaal wel prijs hebben," besluit Naessens.

Ook morgen wordt een wisselvallige dag die iets koeler is, maar de kans op regen- en onweersbuien blijft bestaan, zeker tegen de avond en in de nacht.

