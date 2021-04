Zwaarbewolkt met kans op winterse neerslag

Vandaag komt een volgende golf koude lucht binnen. De temperaturen zakken helemaal in elkaar met maxima tussen 5 en 8 graden. In de ochtend passeert eerst een regenzone, later vallen er buien en die kunnen zelfs een winters karakter hebben met hagel, natte of smeltende sneeuw en onweer.

Vanavond en vannacht vallen er ook regelmatig buien en die kunnen een winters karakter hebben. De minima liggen rond een 1 tot 2 graden en tijdens een felle winterse bui kan er eventueel wat winterse neerslag blijven liggen. Er blijft een felle noordelijke wind staan.

Ook morgen en woensdag zijn erg koude dagen met maxima van 5 tot 7 graden, tijdens buien is dat nog minder. Die buien kunnen aanhoudend een winters karakter hebben met natte of smeltende sneeuw, hagel of een donderklap. Tijdens de nachten kan het zelfs door sneeuw of hagel tijdelijk en lokaal glad en wit worden bij minima rond het vriespunt.

Vanaf donderdag wordt het opnieuw geleidelijk wat zachter. Er trekt dan eerst een regenzone door onze omgeving met tijdelijk perioden van regen. Het wordt zachter met maxima rond een 12-tal graden.

Vrijdag is het wisselend bewolkt met maxima die oplopen naar een 13 tot zelfs 14 graden. Er is nog steeds kans op een lokale bui. De wind zit dan in een zachtere zuidwestelijke richting.