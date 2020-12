Zwaarbewolkt met later regen

Vanmiddag komen er geleidelijk perioden met regen opzetten. Een lagedrukgebied ligt dan vlak in de buurt met een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Het wordt dan nog een 6-7 graden.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De minima dalen naar een 5-6 graden.

Ook morgen vallen er eerst nog een aantal verspreide buien of zijn er perioden met regen. De maxima blijven rond een 7-tal graden hangen. De zuidwestelijke wind spant aan en wordt matig tot vrij krachtig.

In het weekend koelt het verder af met maxima rond 5-6 graden en een licht wisselvallig weertype. Er valt af en toe wat regen of een bui, maar dat zijn geen grote hoeveelheden. Meestal is het droog.

Tijdens de nachten kan het dan met opklaringen verder afkoelen naar minima van maar net of rond het vriespunt, terwijl het aan de grond lichtjes kan vriezen. Het wordt ook nevelig.