Zwaarbewolkte dag

De maximale temperaturen zijn 18 graden aan de kust en 20 graden in het binnenland.

Morgen warmer

Vanavond en vannacht is het eerst tijdelijk wat minder bewolkt, later neemt de bewolking weer toe. Minima rond 14-15 graden. Morgen is er weer meer zon en halen we dan ook hogere maxima. Woensdag blijft het vrij zonnig; Het wordt ook warmer: tot 24 graden.

Donderdag wordt het weer een stuk frisser. De wind draait naar het noorden en het kwik haalt amper 17 graden aan zee; elders tot 18-19 graden. Ook dan zijn er veel wolken..

Vrijdag en de dagen daarna klimt het kwik weer enkele graden, maar het blijft aan de koele kant met een noordelijke wind.