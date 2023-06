Zware aanrijding in Steenkerke bij Veurne

Op een kruispunt tussen Steengracht-West en Alveringem botsten twee wagens op elkaar. De wagen die langs de Vaartstraat reed, kwam op de vangrail terecht. De bestuurster werd overgebracht naar het ziekenhuis in Veurne. In de andere wagen zaten twee mensen, maar zij raakten niet gewond.

Niet de eerste keer

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de auto's moestenweggetakeld worden. De brandweer had het nodige werk om een groot oliespoor van de baan te verwijderen. Het is geen zeldzaamheid, want in het verleden reden op datzelfde kruispunt al verschillende wagens op elkaar in.